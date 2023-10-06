戰鬥藍是為促成侯、韓見面？ 趙少康無奈回應了 @ChinaTimes

總統大選倒數不到四個月，中廣董事長趙少康將於11日召開「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」記者會，而國民黨總統參選人侯友宜和前高雄市長韓國瑜都將出席，對於外界議論是否這次戰鬥藍的集會搓合侯友宜跟韓國瑜再次見面，就為了拉抬侯友宜的選情，趙少康今（6）日強調，「不是的，主要是為了立委，立委是非常重要的，立委不過半，總統是做假的」，引發討論。

趙少康今日在接受媒體聯訪時指出，「本來這次記者會不是暫定11日，而是13日星期五，但有些人覺得星期五不太好，所以乾脆提前，就在連假結束後11日上午就舉行了，有些報導講的好像是我們為了侯友宜辦的，不是的，我們是為了戰鬥藍的立委輔選來辦的」，趙少康更接著說，「只是我們請了侯友宜、韓國瑜來做我們的來賓，跟我們共襄盛舉、加油打氣，因為韓國瑜很多韓粉，如果韓粉都能動員出來，對立委的選舉有很大的幫助，那侯友宜要選總統，如果能夠跟立委這邊能夠互相加成、火力搭配，對雙方都蠻好的」。

趙少康最後也強調，「所以我們就特別請韓國瑜跟侯友宜來，他們也都很願意來參加，整個情況就是這樣。不是說我們辦這個戰鬥藍的集會是搓合侯友宜跟韓國瑜再次見面，就為了拉抬侯友宜的選情，不是的，主要是為了立委，立委是非常重要的，立委不過半，總統是做假的」。