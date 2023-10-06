又高端!"民進黨就要撈"管你去X?誰在貪?"國艦國造"打烏賊戰為了...｜廟口開講@CtiTv@CtiDeepThroat

潛艦國造大餅逾500億元，而民進黨總統參選人、黨主席賴清德4日表示，陳水扁政府2004年所提的軍購特別預算，在立法院遭到在野黨反對而無法通過，否則8艘潛艦早已完成。對此，資深媒體人張友驊6日就表示，「這些錢加起來我可以說8艘潛艦超過4600億，我朋友幫我算了4600億」，甚至更爆出「潛艦今天的問題有四大弊案」，引發討論。

張友驊6日在中天節目《廟口開講》中表示，「各位現在看潛艦熱熱鬧鬧，其實只有一個原則，一艘潛艦500億是破了世界的紀錄，只是潛艦的外殼而已，潛艦除了外殼之外，有三個重要的系統，第一個偵測系統，偵測系統有英國賣的、韓國賣的，外殼是跟韓國有關，因為德國造船廠有技術轉移的問題，所以不能賣給台灣；第二個戰鬥系統，所謂的戰鬥系統就是戰系的整合，那個錢也要花的很多，那是特殊技術；第三個叫做火控系統，魚雷發射、反潛導彈的發射、魚叉飛彈的發射，都是屬於這三大系統，這三大系統因為潛艦剛出來，還沒有經過海試、戰術測評，到了最後，才會弄到海軍的手上」。

張友驊更爆出猛料直言，「我現在告訴各位，這些錢加起來我可以說8艘潛艦超過4600億，我朋友幫我算了4600億」，張友驊驚呼，「只要拿百分之三的話，就是48億，比林聰賢洗蛋的錢還要貴，我可以告訴各位，潛艦今天的問題有四大弊案，第一個容不容許軍火商？台灣的法律明訂，不容許仲介；第二個，潛艦是哪個單位管？國防部吧，蔡英文說是由國安會管，那蔡英文懂潛艦嗎？她紊亂了我們的指揮體制；第三個，未來台灣要建8艘，我可以告訴各位，脖子全部掐在美國人的手上，美國要給你的話就給你，不給你就不給你；第四個，台灣截至目前為止，沒有潛艦基地，在這種情況之下，那潛艦怎麼辦？難道放在左營讓中國大陸對你進行轟炸嗎？」