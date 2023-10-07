前行政院長蘇貞昌新書「護國四年」出版，今（7）日舉辦簽書會，副總統、民進黨總統參選人賴清德也到場支持，他也藉機回應日前女學生提問對民進黨貪汙的看法時，希望對方提出具體事件的動機，他強調並非否決對方提問，更不是維護民進黨，而是希望藉由黨主席的身份，希望能做出更完整的說明。

賴清德表示，蘇貞昌這本新書在博客來7日排行榜以及新書榜都是第1名，拿是雙料冠軍，這背後的意義就是，大家覺得歲月靜好，是因為有許多人負重前行，而蘇貞昌就是代表性的人物，他從政多年做出許多貢獻，一生爭取民主、深化民主、守護民主，夠是台灣民主憲政史上兩度出任閣揆、時間最長。

賴清德說自己擔任閣揆時，2018年因為敗選，負起政治責任下台，當時與蔡英文總統討論接任人選，兩人一至認為蘇貞昌是最理想的人，也感謝他願意承擔重任，賴清德也用棒球賽比喻，說自己從林全手中接棒，是中繼投手的角色，責任就是把局數吃得長一些，讓比賽有贏的機會，後來因為敗選不得不離開，並交給終結者蘇貞昌上場，他的作風就是直球對決，更是有經驗的投手，只是沒想到終結者後來又延續為下一場的先發投手，甚至投滿6局，才把球交給陳建仁。

賴清德認為這本書最大的意義在於，清楚明確記錄當時4年發生的事情，因為這本書，過去的紛擾口水跟抹黑會過去，成績會留下來，而執政的困難之處就是做得好老百姓沒感覺，認為是應該的，但稍有閃失，就會對執政造成衝擊跟影響。

賴清德以舉例，日前被一位女學生問到對民進黨貪汙有什麼看法？他反問是否有具體的事情可舉例，但當下並非否定對方的提問，也不是為了捍衛民進黨，相反的是因為擔任黨主席，站在負責任的立場，才想問清楚是哪一件事，希望能做完整的說明。

賴清德強調，民進黨是在1986年9月28日還在戒嚴的時期創立，經過民主運動前輩包括蘇貞昌在內前仆後繼，得到人民支持才有今天，民進黨固然有很好的理想、價值，但黨內也必然有人言行不符合社會期待，違反規定或違法，黨主席就是嚴明黨紀，有問題就處理、違法就移送，希望看到多數的人為國家社會努力。

最後，賴清德說，護國不應該是蘇貞昌一個人，大家要一起來，面對外來威脅，守護國家是不分朝野都有責任，自己很榮幸跟蘇貞昌先後擔任閣揆，兩人都是秉持民主精神，為人民負責的態度，務實推動各項建設，希望未來團結在一起，為台灣努力，希望大家能繼續支持。