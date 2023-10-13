民進黨總統參選人賴清德今公布「文化永續、世界台灣」文化政策記者會，被到中國宣布要延長貿易壁壘調查，是否認為這是介入台灣大選？會不會覺得中國單方面停止ECFA，政府應該有什麼因應作為？賴清德說，台灣人民與人為善，熱愛和平，希望跟中國做朋友，不希望成為敵人。

賴清德一聽到記者題目時就笑說，「是，你有沒有要問文化政策？」他接著說，這是這樣，講幾個事實，公認的幾個事實，中國並不放棄武力併吞台灣，這是事實，第二是，中國為了要達到併吞臺灣目標，一定會用文攻武嚇，各種手段，甚至企圖影響每一場選舉，這種情況下，台灣人民經過幾場民主洗禮，應該都看得很清楚。

他說，他還是要強調，台灣人民與人為善，熱愛和平，希望跟中國做朋友，不希望成為敵人，他也公開講過，只要能夠滿足對台灣的對等尊嚴，我們很樂意跟中國交流、合作，增進兩岸人民福祉，我擔任行政院長時也公開講過，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，彼此也有共同目標，就是增進兩岸人民福祉，若中國政府都一點點站在人民福祉立場，很多問題都可以化解。