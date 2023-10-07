有「國民妖精」之稱的南韓人氣歌后李孝利，性格直爽不做作，受到不少粉絲喜愛，日前她出席品牌活動，卻被拍到「崩壞照」，讓她高EQ喊話「記者們來跟我見面吧」。

李孝利近日受邀出席精品活動，穿著深咖啡色的針織長袖上衣搭紫色格紋長襪，畫著煙燻妝，展現帥氣一面，不過新聞媒體拍到的照片，卻和她自己上傳的有差距，不僅看起來憔悴，臉部色調還看起來不均勻。

李孝利PO崩壞照自嘲。（圖／取自李孝利IG）

而李孝利也自己在社群曬出「崩壞照」，向媒體喊話：「記者們來跟我見面吧」，還哀怨表示「雖然輸了，但我盡力了，充飽電後再見吧」、「提前公開萬聖節照片」，高EQ自嘲，讓網友都笑翻，但也相當圈粉。

李孝利和音樂人李尚順結婚後，就長居濟州島，從性感女神變成賢慧妻子，而她12日即將發行新單曲《HOODIE E BANBAJI》，這是她睽違6年再次回歸，讓粉絲都相當期待。今年她和嚴正化、華莎、金元萱、寶兒在節目《Dance歌手流浪團》中，到韓國各地巡迴表演，表演場地不設限，展現各自的不同魅力，再次引爆話題。