有「國民妖精」之稱的南韓人氣歌后李孝利，性格直爽不做作，受到不少粉絲喜愛，日前她出席品牌活動，卻被拍到「崩壞照」，讓她高EQ喊話「記者們來跟我見面吧」。
李孝利近日受邀出席精品活動，穿著深咖啡色的針織長袖上衣搭紫色格紋長襪，畫著煙燻妝，展現帥氣一面，不過新聞媒體拍到的照片，卻和她自己上傳的有差距，不僅看起來憔悴，臉部色調還看起來不均勻。
而李孝利也自己在社群曬出「崩壞照」，向媒體喊話：「記者們來跟我見面吧」，還哀怨表示「雖然輸了，但我盡力了，充飽電後再見吧」、「提前公開萬聖節照片」，高EQ自嘲，讓網友都笑翻，但也相當圈粉。
李孝利和音樂人李尚順結婚後，就長居濟州島，從性感女神變成賢慧妻子，而她12日即將發行新單曲《HOODIE E BANBAJI》，這是她睽違6年再次回歸，讓粉絲都相當期待。今年她和嚴正化、華莎、金元萱、寶兒在節目《Dance歌手流浪團》中，到韓國各地巡迴表演，表演場地不設限，展現各自的不同魅力，再次引爆話題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。