民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，其中，1名女學生犀利提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，事件引發討論，該名女學生也遭到肉搜，讓此件事又再次被高度關注。對此，中山大學表示：「目前校內各方言論均對事不對人，同學會在來往互動中學習成長，我們珍惜這些意見交流的空間。」

該名女學生於3日賴清德到中山大學青年講座時，提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴反問「那一個具體事件？」女大生則一時語塞，僅回答「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，賴又續問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，但在場學生鼓譟喊出，「疫苗採購、台南光電、雞蛋」。對此，賴強調，這些案子已經進入司法程序，不會辯駁也不會護短，他要學生質疑、評論案件前，先了解媒體報導是否為真實、是否有具體事證。

事後此件事引發兩極化的正反面看法，在中山大學校園社團中更是有不少同學討論，更傳出女大生遭被肉搜，最後疑似該名女大生也在「中山大小事」提出她的看法，同樣引發高度關注。

對此，中山大學表示，意見交鋒本來就是大學校園的日常，中山大學的臉書社團平常就有各式主張與評論，同學在公開場合勇於提出問題，其他同學針對提問進行評論，都是學生關懷公共事務的展現，值得鼓勵與肯定。目前校內各方言論均對事不對人，同學會在來往互動中學習成長，我們珍惜這些意見交流的空間。