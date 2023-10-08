農業粉專「Lin Bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演案，林男7日自維也納搭機返台，稱手機、筆電在維也納機場失竊，桃園地檢署訊後聲押，桃園地院認為，林男有滅證之虞，另有不明共犯，加上此案造成社會人心動盪不安，今（8）日裁定羈押禁見。對此，新黨台北市議員、立委參選人侯漢廷認為，此舉是不滿林裕紘揭發雞蛋事件及民進黨弊案，因此拿上述理由當罪證。

侯漢廷今在政論節目《週末大爆卦》中指出，若結合近期民進黨開記者會指控林裕紘自導自演案背後有龐大供應鏈、國民黨網軍等事，可以肯定的是，地院同意羈押並不是因為林的罪狀，而是要徹查背後跟國民黨有無關聯。侯漢廷直言，若就偽造文書的理由分析，可看出檢方跟地院要把林裕紘抓起來，是認為林當初在雞蛋上爆料的文件有問題，且不滿林揭發雞蛋事件及民進黨弊案。

即便林裕紘自導自演，侯漢廷直言，在野黨還是要對於審判不公及政治操作等事進行批評，不能因此就完全切割。侯漢廷認為，林裕紘過去提供的資料、挖掘事證，帶給民進黨重大打擊，雖自導自演不好，但不等於因此要被司法偵辦。

侯漢廷強調，若監督政黨還要確保不會被司法整肅或網路霸凌，才是社會上的悲哀，也突顯執政黨掌握國家機關，對市民有嚴重迫害。