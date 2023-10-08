教育部國教署最近推出「0-6歲國家一起養」家庭育兒更輕鬆廣告，不過卻在網路上引起批評，立委王婉諭也在臉書發文質疑「這種扭曲、陳舊的價值觀，真是夠了」。教育部已將此廣告下架，並承諾未來規畫相關廣告也會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。

這個30秒的廣告是描述一名已婚、育有2名子女的男性偷偷拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把貨款挪做它用，拿來買育兒用品。但這個廣告未達到宣傳效果，反而引起不少批評，一些網友表示，「看完更不想結婚生子了」。

王婉諭表示，教育部的這個廣告真的無法相信是政府做出來的政令宣導，整部片不僅意義不明、製造對立，甚至還隱含歧視，傳遞了完全錯誤的觀念。

影片的一開頭還算正常，藉著一家人回家送禮給長輩，帶出公幼、育兒津貼的政策。但令人費解的是，自此之後，劇情突然急轉直下：先是長輩懷疑送禮一定是別有目的，接著先生突然塞錢給長輩，請他幫忙收下寄來的「公仔」，卻又被長輩用鄙視的語氣質疑。最後影片的結尾，居然是長輩跟太太一起把先生交付的錢，拿去買育兒用品，並強調「錢當然拿去買更有用的東西」。

王婉諭質疑這樣的政策影片到底想表達什麼？首先，為什麼抱著孝心送禮給長輩，就代表一定有什麼目的？這是在彰顯世代間不信任與矛盾嗎？再者，收集公仔、玩具、模型怎麼了嗎？這都是很棒的興趣與嗜好啊，劇情為什麼要設定的讓先生必須偷偷摸摸地買，又要讓長輩輕蔑的反問，再擅自挪用去購買其他東西呢？

王婉諭說，最讓她不能接受的是，這部影片彷彿在告訴我們：一個人有了家庭、生了孩子之後，就再也不能做自己，必須犧牲一切，把自己全部奉獻給家庭。教育部應出面說明，並徹底檢討，怎麼會拍出這麼離譜的影片。

教育部回應，因為廣告腳本規畫造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，他們深表歉意，將下架廣告。