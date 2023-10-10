教育部國教署近日一則「0-6歲國家一起養」廣告因涉嫌歧視遭到炎上，傳出該廣告預算高達300萬元，引發各界砲轟。對此，飾演廣告爸爸的男演員王捷仟昨（9）日透露，「頂多只有十分之一吧」，讓不少人質疑中間差額的去向。資深媒體人黃揚明今（10）日則指出，其實製作費用應該是65萬800元。

王捷仟在臉書粉專「王捷仟James」對廣告炎上發文表示，他覺得很神奇，他排完戲後看到自己的臉出現在各大媒體與政治人物的首頁或版面上，還接到廣告導演打來安撫的電話，「其實我是也沒覺得怎樣，我們就是按照腳本演出而已。會被炎上成這樣大概也是我們真的有演出那個情境，那也算對我們表演上的肯定吧，歡迎找我演戲」。

黃揚明指出其實廣告預算為65萬800元。（翻攝自黃揚明（剝雞）臉書）

王捷仟透露，網路上說該支廣告預算高達300萬元，「好希望這是真的喔。這個系列拍了3年，1年一支。3年加起來都沒有這麼多（頂多只有十分之一吧）」，他認為教育部若能勇敢一點，就應該找原班人馬再拍一支廣告，好好講清楚劇情，就可以把公關危機變成轉機，「但應該不可能啦，聽說三支影片都直接刪除下架了」。最後王捷仟也感嘆，他從沒想過自己的人生代表作是「0-6歲國家一起養」，忍不住笑說「自己的熱度自己蹭一下」。

黃揚明則在臉書粉專分享，其實「0-6歲國家一起養」廣告預算可以在教育部官網可以公開找到相關資料，「這次惹出爭議被下架的教育部國教署廣告影片，製作費用應該是65萬800元，執行單位為『台灣家長教育聯盟』」。