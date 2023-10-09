教育部國教署「0-6歲國家一起養」家庭育兒更輕鬆廣告引來歧視的批評，教育部繼透過新聞稿、臉書小編雅婷道歉後，今天下午，教育部長潘文忠也在個人臉書為這次不當的廣告表達深切的歉意。這是教育部在24小時內，連3次道歉。

潘文忠表示，這次的事件，在昨日暸解社會對於影片反應後，他第一時間指示透過正式新聞稿向各界表達歉意，相關影片並進行下架處置，也與主管部門針對事件進行檢討，再由社群編輯團隊統一對國人說明。

潘文忠說，組建社群團隊強化社會溝通，是他2019年回任以來的重點工作之一，也讓不同業務單位的成果，得以透過社群進入大眾的視野。這次的事件，除了立即可做的檢討，他也向國人保證，會持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。

教育部「0-6歲國家一起養」講述一名2寶爸拿錢拜託媽媽代收公仔包裹，媽媽先是質疑兒子都當爸了還玩那些「尪仔」，接著擅自決定把公仔錢拿去買「更有用的東西」，也就是嬰幼兒玩具和圖書，劇情台詞設計上引起網友不滿，認為有歧視之意。