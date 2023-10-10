教育部上月初推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，老公愛好公仔、遊戲遭到媽媽、老婆質疑的情節，令鄉民們看了驚嘆「難怪會少子化！」民進黨立委參選人吳崢質疑廣宣預算高達304萬，但媒體人黃揚明則指出，製作費約65萬元。對此，飾演老公的演員王捷仟表示，這個系列拍了3年，1年一支。3年加起來都沒這麼多，「頂多只有十分之一吧！」網友驚呼「如果幾十萬就能拍3年廣告，那數位部億來億去到底在搞什麼鬼？」

「會被炎上成這樣大概也是我們真的有演出那個情境，那也算對我們表演上的肯定吧，歡迎找我演戲！」王捷仟9日在臉書發文表示，網路說該支廣告預算高達300萬元，「好希望這是真的喔！這個系列拍了3年，1年一支。3年加起來都沒有這麼多（頂多只有十分之一吧）」，他認為教育部若能勇敢一點，就應該找原班人馬再拍一支廣告，好好講清楚劇情，就可以把公關危機變成轉機，「但應該不可能啦，聽說都刪除下架了」。

黃揚明則在臉書粉專分享，其實「0-6歲國家一起養」廣告預算可以在教育部官網可以公開找到相關資料，製作費用應該是65萬800元。

PTT鄉民表示「笑死，廣告預算300萬層層轉包很正常啊」、「補助綠友友」、「扣繳憑單拿出來啦」、「我覺得媽媽演得很好」、「綠共合理的預算執行.jpg」、「媽媽沒有演，那是真情流露」、「這是在隱射黨從中污嗎？要被出征了」、「看起來中間有很多錢變不見了」、「我常說，DPP是我的偶像」、「完了，被捅出來了」、「如果小小幾十萬就能拍3年廣告，那數位部每天億來億去到底在搞什麼鬼？」、「不必去查！」

還有人說「好想問演員們拍完廣告會想生小孩嗎」、「層層轉包，經費吃飽」、「周董是我的偶像，工程搶過來，不必自己做」、「賴清德：有具體事證嗎？」、「杰哥：你看起來很勇喔」、「不怕警察上門喔？」