巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間7日黎明起，對以色列發動突襲，發射逾5000枚火箭，並進入以色列邊境城市，逢人就殺，造成至少約250人死亡。而這次突襲讓世界排名第三的以色列情報機構「摩薩德」顏面掃地，分析指出，「哈瑪斯」的突襲並非無跡可尋。

根據《鳳凰網》今（8）日報導，今年5月，以色列空襲加薩走廊，炸死巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織3名高級別成員，以報復火箭彈襲擊。今年7月，以色列對巴勒斯坦約旦河西岸傑寧地區發起大規模空中和地面打擊，是近20年來以軍在約旦河西岸發動的最大規模軍事行動，導致巴勒斯坦10餘人死亡、約140人受傷。

不過，以色列也採取「胡蘿蔔加棒子」政策，以期維持加薩走廊的穩定，亦即適度放寬對加薩走廊巴勒斯坦人到以色列境內或約旦河西岸巴勒斯坦占領區打工的限制。

「哈瑪斯」偷襲以色列前一天，是1973年第四次中東戰爭爆發50周年。到了當地時間7日凌晨，「哈瑪斯」炸毀以色列修築的隔離牆，乘坐摩托車、皮卡、快艇、動力滑翔傘，從陸海空潛入以色列南部22個城鎮發動襲擊。

「這是一次情報失敗」，現任職美國智庫大西洋理事會的原美國高級情報官員喬納森帕尼科夫認為，以色列原以為對付加薩走廊的多重手段奏效，但事與願違。