民進黨總統參選人賴清德近日校園巡迴座談至中山大學時，有女學生問到民進黨貪污腐敗相關問題，竟因此遭到綠營側翼肉搜出征，引發熱議。對此，資深媒體人謝寒冰8日就表示，「賴清德知道現在這個東西是對他有好處的，因為只要能夠把這些學生嚇到，以後就沒有人敢問他問題」，引發討論。

謝寒冰8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「你看賴清德是到後來被媒體追問，才說沒有必要做這樣的事，照理來講你應該要嚴厲譴責，不是講沒有必要就算了，應該是你強烈譴責這種事，這種事情對待一個女學生是不應該的，我甚至覺得這已經侵害到個人的隱私，這是很明白的」。

謝寒冰更爆出，「因為賴清德知道現在這個東西是對他有好處的，因為只要能夠把這些學生嚇到，以後就沒有人敢問他問題」，謝寒冰最後更說，「實際上當初我聽到這個新聞的時候，你怎麼會反問人家具體的事證是什麼？還要什麼具體的事證？民進黨貪污全台灣都知道好不好，所以到底在講什麼？睜眼說瞎話到這種程度丟不丟臉？」