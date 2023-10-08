韓國模特兒兼網紅金寶拉（Bora Kim）2016年參加超模大賽備受矚目，目前在IG上超過百萬粉絲追蹤，她不只擁有精緻鵝蛋臉，身材更曾被韓國網友大讚是「最強完美Body」，曾受邀當過李英愛、李寶英、秀智、朴信惠等多位女星的廣告替身，全身上下沒有一絲贅肉，不過她自曝其實不太上健身房運動，「我大概一周去個3、4次，每次也是半小時到1小時而已」，主要是透過走路和伸展來維持。

被問及維持好身材的秘招，金寶拉說，都是從日常生活中做起，甚至在通勤時也會利用時間來控制體重，「距離較短的話，我一定會選擇走路，不搭車，就一直告訴自己燃燒卡路里吧」，不論冬天還是夏天，每天都會走超過萬步，相當自律。若是距離稍遠，需要搭乘地鐵，她除了坐著時會雙腿併攏、收緊腹部外，還會在手扶梯上透過階梯來伸展小腿，隨時隨地都不忘鍛鍊，她也坦言「我真的是對自己的身材管理很嚴格的類型，吃完東西都一定要上體重機檢查一下，也會不斷地鏡子確認，如果覺得好像胖了一點，就多出去走走」。

金寶拉接受本報專訪，分享自己維持好身材的秘招。（粘耿豪攝）

至於是否在飲食上會做些怎樣的控管，自曝吃貨的金寶拉笑說「如果很多食物都不碰的話，其實也滿累的，因為我真的很愛吃，是那種乾脆吃了再多動的類型」，但會在睡前3小時不進食，晚餐也會盡量選擇好消化的沙拉，避免碳水化合物，並笑稱，台灣真的有太多美食，「所以我很痛苦，已經很努力地克制了，但每次來都會變胖」，其中最愛地瓜球、豬腳，連外國人普遍抗拒的臭豆腐都覺得好吃。

金寶拉直呼台灣美食太多，讓她每次來都會變胖。（粘耿豪攝）

金寶拉和男友金慶植也有各自在經營YouTube頻道，男友更是她的最佳攝影師，既是情侶又是事業夥伴，她坦言，確實剛開始很常因為意見不合起爭執，「因爲我們都是在藝術領域很有自己主見的人，比如我希望在這裡拍攝，但他覺得那裡的構圖比較好」，現在則會互相退一步，漸漸地也找到了平衡點，目前已交往10年，感情仍舊甜蜜。

金寶拉隨時隨地都不忘鍛鍊，難怪能擁有如此完美的體態。（粘耿豪攝）

她相當喜歡透過鏡頭拍攝台灣街景和美食，今年8月曾二度造訪寶島，時隔4年來台，金寶拉謙虛表示「發現有很多漂亮的人，身材也比我好很多，每次那些人來跟我說『姊姊，我是你的粉絲』之類的話 都會很慌張，我就也會回誇對方你也非常漂亮，那我就一起繼續漂亮下去吧」，並稱「非常感謝大家麼喜歡我，如果在路上巧遇，也可以直接過來一起合照，我不會介意的，你們不用這麼害羞啦」。

金寶拉和男友金慶植既是情侶又是事業夥伴。（粘耿豪攝）

金寶拉也提到，因為高中主修話劇相關科系，在準備大學入學考時，有看了《不能說的秘密》，至於最喜歡的台灣明星，她則害羞地項許光漢告白，「他在韓國很紅，我不是因為看完《想見你》而喜歡他，是因為看到照片覺得實在太帥，想說應該得去補一下了」。