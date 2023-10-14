CP大火始祖

談起演藝圈的「零負評女神」，林依晨一定名列前三！2000年就出道的她，相當愛惜羽毛，對戲劇演技的堅持，曾說出「我是用生命在演戲」，拉了「中國男神」胡歌一把。曾有同劇演員開玩笑表示「衝著林依晨很旺夫，才接演的。」如同《蘭陵王》劇中的經典台詞「得天女者，得天下也」，而現實生活中則是「得林依晨者，得人氣也」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點與林依晨合作過的男星們，網路討論度最高的前10名，雖然「晨神」的芳心未許給演藝圈，彷彿卻有強大的「旺夫運」，甚至從她出道第一年就開始了呢！

No.10 林柏宏

﻿林依晨向來不吝嗇在作品中拉拔經紀公司的後輩，師弟林柏宏2019年跟著在戲劇《小女花不棄》詮釋男配角「東方炻」，聰明、有錢又霸氣，重點是又專情，天天追著花不棄死纏爛打，癡情形象深植人心，林柏宏演活了這角色，網友封為「最強情敵」，魅力、人氣竟然不輸給男主角張彬彬，甚至引起網友討論「希望花不棄選擇東方炻」。《小女花不棄》播出六天流量破百萬，刷新2018年《老男孩》九天破百萬的紀錄，更超越2018年劇王《延禧攻略》七天記錄。

林柏宏第一次嘗試古裝劇，壓力爆表，衣服「很多層，袖子很大，像褲裙的服裝，我常想著要怎麼駕馭。」林柏宏因為這部戲的高度討論，成功打進中國市場，林依晨的「旺夫」功力，網友驚訝「連男二也可以加持」。

No.9 吳尊

「愛我，非你莫屬...」，2005年改編自日本漫畫的《東方茱麗葉》，由林依晨與任達華、吳尊擔任主角，網友大讚「從《惡作劇之吻》到《東方茱麗葉》，林依晨完全是少女漫畫女主角最佳人選」。但吳尊當時毫無演戲經驗，卻又要當男主角，戲份超重，拍攝時常常出狀況，他曾經在兩百多個臨演面前被導演吼：「滾回汶萊啊，你會不會走位？」讓吳尊走到一旁爆哭。某一場戲，他要抱著林依晨，吳尊卻一直忍不住臉紅、流汗，導演後來要劇組停拍，叫自己坐在林依晨大腿上，多年後吳尊回憶：「然後我就這樣子坐在她的腿，他（導演）就叫林依晨抱我10分鐘」，這段經歷讓吳尊相當尷尬，但也感謝林依晨給他很多拍戲建議，「第一部戲遇到她，其實是蠻幸運的」。之後，吳尊與汪東城、炎亞綸、辰亦儒共組偶像團體《飛輪海》，一度風靡日本、韓國，甚至成為台灣觀光最佳代言團體，一年可帶來一億五千萬的旅遊效益。

No.8 王陽明

在《我可能不會愛你》詮釋林依晨的回鍋舊愛，王陽明初試啼聲就成功吸引女性觀眾眼球，擁有「船運小開」的出身背景，他詮釋貴公子「丁立威」的角色，似乎不費力。王陽明出道的成功模式，甚至有製作人認為，以後找貴公子不用再找混血兒，何況擁有綜合了張震、吳彥祖俊美外型又時尚的新星，王陽明被網友封為「台灣第一帥」，甚至成為當時，與邱澤、陳柏霖、張孝全並列偶像劇新興的新生代F4。但也因為人紅是非多，傳聞經紀公司提出「宣傳海報上，王陽明的頭要跟其他演員一樣大」的要求，網友轉述劇組工作人員討論「這很少見」，就連他身上滿滿的刺青也成討論話題，一度傳出恐怕被中國禁演的傳聞。

No.7 施易男

2002年《十八歲的約定》是林依晨的出道作品，可愛、清純的模樣，初試啼聲便成為亮眼新星。描禁忌的述師生戀，是當時台灣偶像劇從未嘗試的題材；林依晨的經典台詞「何帆，你活到25歲才遇見我，真的好可惜噢！可是，我活到17歲就能遇見你，真的很幸福，超級幸福。」男主角在劇中成熟的表現，讓施易男當年成功奠定偶像劇一哥的地位；2013年他曾回憶寫下貼文「十八歲的約定是我某個階段的代表作，對我來說很重要，」

兩人的友誼也維持至今，2014年林依晨訂婚，施易男引用這齣戲的台詞「那年《十八歲的約定》，要趕快努力長大給何帆幸福的曉彤，在今天要步入人生另一個階段了！時間過的好快，當時才剛高中畢業的依晨，現在已經要嫁人了，套用一句十八歲約定的經典台詞，真誠的祝福依晨，一定要『超級幸福』！」2018年林依晨探班施易男的舞台劇，貼文大讚「男哥怎麼可以還是這麼帥？！接下來還有三場演出，預祝順利圓滿！加油喔！」網友們驚訝兩人外表凍齡「何帆、夏曉彤(戲裡角色名)一點都沒變」、「一波回憶殺，想再重溫一次」。

No.6 張彬彬

2019年回歸古裝劇的林依晨，與25歲的中國男星張彬彬搭檔演出，劇情輕鬆又進展很快，甜蜜搞笑的互動讓觀眾看得意猶未盡，網友形容「「蓮花夫婦還蠻有CP感的」、「男主角小她11歲，但逆齡童顏完全無違和」，如此強烈的討論度，讓張彬彬人氣爆棚，成為當時中國討論度最高的男星，再度引起網友們討論「只要與林依晨合作過的男主角，一定聲勢大漲」、堪稱演藝圈「超強旺夫運」。

張彬彬的大學生時期參加楊冪工作室選秀，楊冪力捧成為其愛將，像是在《三生三世十里桃花》二皇子離鏡的角色讓他知名度大開，《秦時麗人明月心》第一次擔任男主角，頂多是與同門的迪麗熱巴傳緋聞，張彬彬不是配角就是角色設定不夠優。在《小女花不棄》的角色深情、文武雙全、行俠仗義，男主角該具備的優點都齊了，電暈一票戲迷。

No.5 馮紹峰

2013年古裝偶像劇《蘭陵王》，這部戲能在當年脫穎而出，說穿了全靠林依晨。天女「楊雪舞」傻得可愛又身懷絕技，自然不做作的人物性格，中國劇評以「林依晨給國內偶像劇上了一課」為題，分述男主角馮紹峰負責做好男花瓶「蘭陵王」的本分，板著臉擺酷扮深情，成功擄獲一票死忠粉絲，成為不少人心中的男神。男配角陳曉東飾演的敵方大王「宇文邕」負責處理專情這一塊，加上護花使者「韓曉冬」（魏千翔飾演）。三男交織苦情多角的虐戀戲碼，奠定劇情發展核心，網友討論「林依晨那種自然流暢的精怪少女，有些像女演員周迅，但比周迅更親切鄰家」、「依晨旺夫運跟她的演技有絕對關係，之間的交流對戲使每一齣都成了經典螢幕情侶」、「她和馮紹峰的對戲能讓人感受到強大的電流，在那邊滋滋滋作響」。

No.4 胡歌

2005年胡歌與林依晨合作的第一部作品《天外飛仙》，儘管當時胡歌因上一部作品《仙劍奇俠傳》已紅遍中國，地瓜與小七的銀幕情侶搭配組合，已擄獲一大票粉絲。2008年兩人再合作《射雕英雄傳》，拍攝時，胡歌驚傳車禍，臉部重建、好友助理驟逝等等的打擊，讓他失去自信與目標，跌進人生低谷。休息十個月重回劇組，有天林依晨正在準備一場要投入許多情緒的戲，胡歌因為和其他人聊天過於大聲，影響到林依晨，遭到工作人員要求放低音量。過後，胡歌像林依晨道歉，多聊了幾句，林依晨拋出「我是用生命在演戲」這句話，令胡歌備感震驚與內疚，也終於讓他從自我痛苦與掙扎之中清醒過來，兩人從此締結亦師益友的良緣。2016年的金鷹獎頒獎典禮，胡歌發表得獎感言，特意表示「我要謝謝林依晨，她說過兩句話『演戲是探索人性的過程』、『她是用生命在演戲』，這兩句話我會記住一輩子」讓林依晨聽了很感動，網友討論「有一種良師益友，叫胡歌林依晨」。

2023年一月最後一天，胡歌宣布當爸，默認秘婚癱瘓中國社群，林依晨被問起此事回應「找到相契合的人生伴侶不容易，擁有一個甜美的女兒更是大大幸福，真的緣分很深才能綁在一起對不對，珍惜一切深深祝福，彭于晏最近可能比較苦惱...」網友更是大讚「滿分回應」、「說話得體舒服，情商好高」。

No.3 陳柏霖

2011年席捲華人世界的「大仁哥」與「又青姐」，《我可能不會愛你》讓林依晨與陳柏霖一起奪下第47屆金鐘獎影后、影帝。林依晨以輕熟女之姿，再度成功吸引關注，霸氣開場的台詞「我要用我自己的錢，買我自己的包包，裝我自己的故事。」即使多年回看這段名言，依舊受用；初老症狀、熟女魅力等這些詞彙，每每都是話題。陳柏霖自編清唱的「我想我應該應該不會愛你...」搭配烏克麗麗的簡單旋律，當年這首歌，不曉得惹哭多少人，從此以後，「大仁哥＝陳柏霖」，甚至榮登各大雜誌封面，「李大仁就是台灣女性心中幸福的代名詞」、「陳柏霖害羞就會摸耳朵」、「誰都希望身邊有個大仁哥」。

No.2 鄭元暢

改編日本漫畫、電視劇的《惡作劇之吻》，有1996年日劇版柏原崇、佐藤藍子的高度壓力，2005年林依晨演活女主角「袁湘琴」的單純開朗，搭配模特兒出身的鄭元暢，詮釋IQ200的天才高傲男「江直樹」，紛紛因此事業再攀高峰。鄭元暢版的直樹，比柏原崇的冰山美男「入江直樹」多了點平易近人，甚至連片頭曲、片尾曲的歌手跟著知名度大開。

兩人因戲結緣的友情，維持至今，中國綜藝節目《非凡搭檔》，看得網友直呼「有一種友情叫做林依晨與鄭元暢」、「江氏夫婦互動超甜蜜」、「颳風下雨，鄭元暢都會為依晨擋下一切，太感人了！」、「林依晨一著急、衝著鄭元暢就脫口而出『直樹』！」後來鄭元暢（小綜）開YouTube頻道《不專業廚房》，林依晨也絕對會是受邀嘉賓，兩人互動再掀粉絲們回憶「根本是直樹湘琴的婚後生活」、「鄭元暢對林依晨就是特別疼愛」。

No.1 賀軍翔

「少了我的手臂當枕頭 你習不習慣 你的望遠鏡望不到 我北半球的孤單...」2004年這首歌紅遍台灣，兩人在偶像劇《愛情合約》真實呈現大學生的校園戀愛，不少七、八年級生肯定記得那年死守電視追劇時光，清純可愛的林依晨，與賀軍翔詮釋一對互看彼此不順眼的冤家，傳出戲外越愛越深，當年兩人都沒有回應緋聞，後來賀軍翔與林依晨的經紀公司TVBS簽約，成為林依晨的師弟，也因這齣戲爆紅，成為當家戲劇一哥；後來這對CP傳不合，幾乎不再同台。

睽違18年兩人再合作，也是這次網路討論聲量最高的《不夠善良的我們》，2023年林依晨產後復出之作，她突破以往角色飾演成功奪愛的第三者，賀軍翔夾在兩個女人之間，演技頗受討論，網友認為「依晨、瑋甯的雙女主令人期待，倒是比較擔心賀軍翔的演技」、「動物系戀人裡面的賀軍翔已經不是白富帥，是有點宅宅的角色，覺得他可以擺脫偶像包袱了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年10月10日至2023年10月9日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林依晨旺夫運』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統