41歲男神胡歌今年初閃電宣布脫單，與前助理黃曦寧結婚並生下一女，最近胡歌一度表示想要5年不拍戲，看似想將重心轉往家庭，近日有網友到三亞旅遊偶遇了胡歌，還傳聞拍到胡歌一家三口，但也有網友闢謠表示胡歌是和劉濤等人去三亞錄影，所拍到的「全家福照」其實是路人。

胡歌過去和薛佳凝、江疏影交往，2年前一度傳出胡歌和薛佳凝復合，但雙方都否認，今年初胡歌拋震撼彈宣布已婚當爸，一向相當做自己的胡歌，今年8月更曬出自己蓄鬍照片，問粉絲：「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」

胡歌後來坦言：「可能我是一個很奇怪的人，可能在大家眼裡就是我好像不定時的就會有一些很出乎人意料的行為或者舉動」，但其實他只是平時是很壓抑克制的人，有時會呈現出內心的掙扎，後來他又暴走曬出自己裸上身照片，喊話：「我盡量，我盡量，我盡量，保持冷靜，我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生​」。

近日，有網友到三亞偶遇胡歌一家，讚胡歌「本人好客氣好溫柔」，另外胡歌穿的T恤也有亮點，原來是他將粉絲畫的Q版胡歌穿在身上，可見他狀態極好，笑容燦爛，心情應該調適得不錯。先前他發憂鬱風景照，引來網友調侃：「又怎麼了我的大小姐？」胡歌則曬出和貓咪的合照反擊擊：「你才大小姐呢 」，笑翻不少網友。