大陸人氣男星胡歌一反平日溫柔斯文暖男形象，近日接連在社群失控，脫口「5年不拍戲」想法、曬出蓄鬍崩壞照和各種情緒性發言，讓粉絲擔憂他心理狀況；不過，胡歌近日出席新作品《不虛此行》宣傳，解釋自己在母親癌逝後，負面情緒「找不到出口」，甚至還會傳訊息給母親，令人鼻酸。

胡歌8月底接連在微博分享心情點滴，還有蓄鬍崩壞的狀態，在拋出「5年不拍戲」的想法后，又在深夜情緒失控地說，「我盡量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」；即便胡歌事後刪文，但也讓粉絲擔心起他的精神狀況，更翻出他17年前重大車禍後失去女助理兼摯友一事。

胡歌日前深夜在微博發文表達負面情緒，加上蓄鬍崩壞照，引起網友熱烈討論。（圖／摘自胡歌微博）

而外界推測各種胡歌近日情緒失控的原因，他近日在出席《不虛此行》首映會時，坦言母親癌逝對他打擊很大，當初他因為工作與母親相處時間不多，在2019年母親離開後也帶給他內心很大的傷痛，哽咽表示，「我覺得好像一直都找不到出口，我也沒有真正的去面對這件事情」。

胡歌透露，儘管母親已經離開近4年時間，他手機裡至今留著母親的微信，隨時傳訊息與母親分享新工作或是任何開心的消息；另外胡歌也補充在微博上發文只是想釋放情緒，向粉絲們傾訴，但沒想到造成網友錯愕或不理解，他無奈地笑說，「看來不是啊」。