41歲胡歌過去以《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《琅琊榜》等作品走紅，今年初閃電宣布結婚當爸，近日女星王樂君在小紅書透露，過去拍攝《偽裝者》被男主角「明台」砸傷鎖骨骨折，康復之路漫長，而在《偽裝者》中飾演男主角「明台」的正是胡歌，王樂君更表示當年拍戲時出事，劇組不讓她說，對此，胡歌公司方面暫未回應，不知真偽。

據知，2015年胡歌除了演出《琅琊榜》翻紅，同時間也演出了根據張勇小說《諜戰上海灘》改編的《偽裝者》，主要演員除了有他，還有靳東、劉敏濤、王凱等人，其中王樂君在劇中飾演「程錦雲」，和飾演男主角「明台」的胡歌有多場對手戲，甚至還在劇中「訂婚」，當年雖然收視率不錯，卻沒捧紅王樂君，而王樂君近日則在小紅書報料，當年拍了《偽裝者》受傷，還造成職業傷害。

王樂君曬出受傷照。（圖／翻攝自是段小姐來了微博）

王樂君回應網友。（圖／翻攝自是段小姐來了微博）

王樂君在小紅書裡分享自己鎖骨骨折的傷疤照，形容傷痛像生孩子一樣，她強調這道傷疤「當時是被扮演明台的男演員直接用他自己的身體砸斷的，所以比較嚴重」，痛到多次想大叫，醫生建議直接進行手術，最後打了7根鋼釘，然而就她的經驗，若病患年紀很小，有時間休養的話，真的不建議動手術，「小孩子骨頭長的快，而且對皮膚的損傷也小」。

王樂君透露鎖骨上的傷疤難消除。（圖／翻攝自是段小姐來了微博）

王樂君進一步說，由於她是演員，因此要求醫護人員在縫合處幫她打美容針，但如今拆線後效果不理想，「想死的心都有了」，因為不知道未來會不為留疤，此文一出引來許多網友迴響，王樂君強調：「已經走出來了，之前劇組不讓說」，另外有網友幫胡歌說話，澄清是王樂君跌倒時拉著胡歌，導致對方身體壓傷他，回應：「現在才出來說？想紅想瘋了」、「她怎麼說的好像胡歌故意砸她一樣…」，王樂君則反駁說：「你們家主子這些年有當眾說過把我砸傷了的事情嗎？要撒野去別的地方」。

網友挖出王樂君曾受訪分享受傷經過。（圖／翻攝自是段小姐來了微博）

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