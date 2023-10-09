今天是國慶連假第3天，高速公路局研判國道11路段易塞車，預估國道5號北向行車時間約為平日7倍。

根據高公局日前公布的國慶連假國道交通預測，今天有出遊及北返車流，11路段易塞車，除國5北向可能從上午10時至深夜12時，宜蘭至坪林都可能塞車外，其他路段易塞車時間在午後至晚上。

根據高公局上午8時20分的國道即時路況資訊，全線車流順暢。

高公局預估，今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍；不過，國5北向行車時間約為平日7倍，其他易塞車路段行車時間約平日3至4倍。

除國5外，西部易壅塞路段也集中在北向，包括：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；5北向宜蘭-坪林；橫向國道以四向路段易塞，包括：國4潭子系統-豐勢、國6舊正-霧峰系統、國10仁武-左營。

高公局今天的國道疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另採單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1121009