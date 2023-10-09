旅宿業移工要開放？我國現行移工開放行業主要為產業移工（3K、營造、農業、漁業）及社福移工（機構、家庭）等，仍未開放服務業引進移工，近日傳出行政院要開放旅宿業移工一事，勞動部官員表示，服務業開放移工是大事，「現在討論要不要開放仍有點早」，程序面來看也要先經目的事業主管機關提案至跨國勞動力政策諮詢小組討論才有後續，但至今仍未有相關訊息。

據統計，截至今年8月為止，我國共有74萬5696名移工，包括產業移工51萬5513人、社福移工23萬183人，人數已再創史上新高。

為改善包括旅宿業、餐飲業等產業疫後缺工，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓求才薪資達一定基準專案缺工雇主能夠補實人力，鼓勵勞工受僱從事專案缺工工作，辦理專案缺工就業獎勵措施，符合條件的勞工最高可領1萬3000元就業獎勵。

勞動部官員說，疫後旅宿業缺工是事實，政府因而推動改善缺工擴大就業方案協助，但以現行旅宿業的執行情況不太理想，推介超過5000名本國勞工、成功媒合僅有400多名，勞動部將持續瞭解與檢討，而行政院對各行各業缺工原本就持續性關注，一直在行政院有相關的議題討論當中。

勞動部官員強調，但無論未來檢討狀況或政策走向，服務業開放移工是大事，「現在討論要不要開放仍有點早」，程序面來看也要先經目的事業主管機關提案至跨國勞動力政策諮詢小組討論才有後續，但至今仍未有相關訊息。