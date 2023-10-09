大S（徐熙媛）曾與大陸富商汪小菲有過一段婚姻，兩人還在去年時因撫養費在網路上隔空開砲，鬧得沸沸揚揚。如今大S已嫁給韓國男星具俊曄，而汪小菲似乎還是單身，他最近直播接受訪談表示自己還愛著大S，引發討論。不過他在結束直播後，馬上跑去給美女直播主打了不少賞，此舉跌破大家眼鏡。

今（9日）汪小菲在直播中表示，自己其實不想跟大S起爭執，是大S的律師一直在挑撥兩人的關係，甚至透露具俊曄現在根本不在台灣，也心疼大S的身體狀況不好，「不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她。」而關立新也提醒，大S已經和具俊曄再婚了，汪小菲便回答：「結他們的唄，跟我什麼關係？我不會跟她復婚。」沒多久後又改口：「那就再復婚嘛，不好嗎？」

汪小菲一番深情的真情吐露令大家好奇兩人是否有復合可能，不過有眼尖的網友發現，汪小菲在直播結束後，就馬上去看美女網紅的直播，甚至打賞不少禮物給對方，網友看了紛紛留言表示，「哈哈哈哈這前後轉變真的很符合汪小菲的人設」、「他倒是一點也不避嫌啊，用主帳號刷禮物」、「他真的戲很多」。

事實上，汪小菲在與大S離婚後也經常來台灣探望家人，前陣子他才帶著爸爸與大S母親會面，他曬出三人相見歡的場面，而S媽也稱呼汪小菲爸爸「汪哥」，看上去感情相當不錯。此外，汪小菲與張蘭對話中，常聽到他稱呼大S為「孩子媽」，關係似乎相較以往緩和。