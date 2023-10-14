2024「在野整合」進入實質階段，藍白雙方幕僚今日下午舉行第一次會商。不過柯競辦總幹事黃珊珊日前曾提出「全程直播」的建議，但與藍營協調後改為全程錄影加會後記者會說明。柯文哲的前幕僚，曾任前北市府副發言人、民眾黨文創部主任的「小牛」柯昱安則透露眉角，就算公開直播也可能只是過場，該喬的早已喬好也沒人知道。不過柯昱安還偷酸一句，不要不公開場合叫小弟開直播偷錄，事後又叫小弟背鍋就好。

藍白合「黃金會」今日下午舉行，此前民眾黨堅持「公開透明」及民調、辯論3項原則，黃珊珊也曾說過希望會談能全程直播，不過日前正式宣布會前會消息時，經雙方協調，改為全程錄影加會前、會後記者會說明，如有爭議再拿錄影佐證。

柯昱安今日上午在臉書發文，「兩陣營的談判過程公開與否，其實各有眉角。一般來說，就算全程公開直播的會議，很有可能也是淪為形式過場，雙方有沒有開Google meet 來個會前會前會把該喬的喬一喬，船過水無痕也沒人知道，所以只要雙方講好沒意見，就看支持者能不能接受這樣的談判形式。」

不過曾在柯市府、民眾黨工作的柯昱安也暗酸，「反正只要形式確定好了，剩下就是雙方的誠信問題，不要在不公開的場合背著老大叫底下的小弟開直播偷錄，事後又叫小弟揹鍋就好。」

許多網友也開玩笑留言說，「最後一句夠酸，小牛的心酸史OS」、「我怎麼覺得你最後一句在臭」、「看來你有經驗喔」、「偷開直播我好像在哪邊看過」。

經查，2019年7月，台北、上海雙城論壇，時任台北市長柯文哲與時任國台辦主任劉結一在上海見面，柯文哲也在臉書直播會面過程，原想全程直播，但兩度遭中斷。據《中央社》當時的報導，時任北市府發言人柯昱安因為沒什麼不能公開的話題，有幕僚提議直播，國台辦也同意。但直播10分鐘被陸方官員阻擋，柯昱安小聲回「已經講好了」，該官員後來又折回鏡頭前說「不要錄像，拍照就可以了」，並用手掌將鏡頭遮住，並不斷追問「跟誰講好的」，隨後直播就中斷。