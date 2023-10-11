桃園警察分局中路派出所本周日（8日）上午11時許，接獲民眾報案，指稱泰昌七街65號前發生行車糾紛，員警立即趕抵現場了解。

據了解，當事人表示騎機車行經泰昌七街與宏昌五街口時，與另一輛機車險些擦撞，因沒有碰撞所以繼續往前行駛，對方騎士卻尾隨追來口出三字經辱罵，當事人見他情緒激動且渾身酒氣未予理會。

員警隨即調閱周邊監視器，掌握該騎士行進方向，15分鐘內在國際路一段某早餐店找到林姓男子（37歲），員警請其配合實施酒測，但林男拒絕配合。

他不斷跳針直問員警：「現在幾點了？」之後又拿出維士比，說他剛才邊吃早餐邊喝「阿比」不行嗎？同時還開啟手機直播想博取網友聲援。

員警經過3次告知權益並請她配合施測，林男又表示累了，趴在桌上睡覺，員警見其拒絕接受酒測，依法予以告發，同時移置保管其車輛。

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