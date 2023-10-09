高雄一名人妻懷孕時，丈夫趙男到娘家探親，晚上住汽車旅館，而人妻邀妹妹一起喝酒，妹妹喝醉後睡覺，姊夫以為她喝掛，竟然叫老婆幫忙脫她的內褲，之後性侵小姨子。法院判夫妻都犯乘機性交罪，趙男3年10月，趙妻2年10月徒刑、緩刑3年。

判決書指出，趙男和妻子、Ａ女（化名）3人在2019年9月入住桃園某汽車旅館，Ａ女喝醉後在床上睡覺，趙男認為Ａ女因酒醉入睡不知抗拒，就想侵犯她，先撫摸Ａ女身體脫她的外褲，在旁看電視的妻子不但未阻止性侵，還協助脫Ａ女內褲。

其實當時Ａ女未熟睡，因事發突然不知所措，怕反抗無效、無處可逃且無人求救，所以才裝睡，趙男性侵得逞後，妻子寫完澡出來，而2人又一起幫Ａ女套上內、外褲。事後，Ａ女工作時想到此事，情緒崩潰哭泣，主管察覺有異加以詢問，Ａ女才說出一切，而因為Ａ女跟趙妻是姐妹關係，所以沒有立即提告，後經與家人商議後始提出告訴。

Ａ女說，她當時有喝酒但沒到喝醉，因為她喝酒就容易想睡，半夜姐夫對她伸狼爪，脫她的牛仔褲，但內褲拉不下來，他很小聲跟姐姐說「來幫我」。

趙男辯稱，因為妻子習慣穿裙子，Ａ女平時穿褲子，但她們當晚交換衣著，且他酒醉，誤認穿裙子的Ａ女是妻子，所以他就脫她的內褲，Ａ女還翹屁股配合，所以他直接上，在發生性行為時Ａ女還環抱他頸部，讓他確定這是妻子，事前Ａ女也有要他幫按摩胸部。

趙妻也辯稱，Ａ女躺在床上睡覺後，她因為喝酒身體不舒服，就去廁所嘔吐，她沒有幫忙脫內褲，在淋浴間待1個多小時。

法官認為，趙姓夫妻是Ａ女之姊夫、胞姊，竟罔顧倫常，見Ａ女酒醉入睡不知抗拒而有機可乘，趙妻為Ａ女的胞姐，竟未出面制止，而協助犯行，對他人性自主決定權毫不尊重，犯後飾詞狡辯，依乘機性交罪判趙男3年10月，趙妻2年10月，緩刑3年。全案定讞。

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