有人妻在臉書社團「匿名公社」以標題《婆婆偷偷在我老公的房間裝監視器》發文，說是想看小孩的狀況，結果卻連鄰居都知道他們床第之事，甚至小姑都看過兩人的監視器畫面，讓人妻氣炸。

人妻PO文表示，「說是想看小孩的狀況，重點是我們夫妻倆都不知道這件事，還是鄰居來跟我說才知道小姑也有看到影片跑去說我脫光光像蕩婦一樣坐在老公身上搖。」

人妻得知後告訴老公，他老公氣到跟他媽大吵，他媽還很無辜說不是故意的，這也讓人妻無法忍受，「總之我是無法接受這件事決定要搬離這個變態的家」。

PO文一出引起網友的留言，「太誇張了，這樣的婆婆也太恐怖了」、「小姑也看影片然後來跟妳說妳是蕩婦？真是誇張，快離開吧」、「婆婆這做法真不尊重人 畢竟房間是隱私的地方 還有誰家做愛不脫光衣服的，難道小姑做愛都是全副武裝的嗎」、「太誇張了啦！而且為什麼小姑能看到影片？不就是婆婆拿給她看的這真的讓人無法接受」、「拍到就算了還給別人看是我也會搬家而且不再回去，還有小姑一樣是變態嗎？在自己老公身上搖是干她屁事.....」、「提告了啊！不然還會有下次」。