賴清德副總統今晚出席「日華懇」酒會，重申自己提出的「和平四大支柱」行動方案，並強調，未來，他會以和平當燈塔，民主當指南針，在複雜的國際情勢中，帶領臺灣穩健前進。也希望台日兩國共同合作，讓民間交流能迅速回復到疫情之前的水準，甚至更多。

賴清德今晚出席「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」日華懇成立50周年酒會暨立法院歡迎晚宴，在致詞時表示，「日華議員懇談會」會長古屋圭司率領的日本國會議員祝賀團，來臺參加雙十國慶，在國際情勢複雜的此刻，以行動表達對臺灣的支持，顯得格外有意義。

他說，今年的祝賀團很特別，不但有近50位國會議員來臺訪問，人數創下歷年新高，成員也來自各黨派，充分表達日本朝野對臺灣的支持。今年剛好是日華懇成立50周年，在明天的國慶大會上，日本近50位跨黨派國會議員將與臺灣的立法委員們一起遊行，向國際社會展現臺日的友好關係，這是一件很棒的事，也是外交典範。

提及印太區域的和平穩定，賴清德先說明蔡英文總統的「四個堅持」，包括堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯和併吞，以及堅持中華民國臺灣的前途必須尊重全體臺灣人民的決定。

在四個堅持上，他提出「和平四大支柱」行動方案，第一，提升臺灣國防及國安力量，向國際社會展現臺灣守護國土的決心。第二，強化臺灣經濟安全力量，在全球供應鏈重組時擴大臺灣優勢，讓臺灣產業在國際上持續占有一席之地。

第三，臺灣要與民主陣營站在一起，共同發揮威懾的力量，讓極權主義不要輕舉妄動，以備戰來避戰，從而達到和平。第四，只要在對等與尊嚴的前提下，臺灣願意與中國進行交流及合作，創造兩岸人民福祉及印太的和平穩定。

賴清德強調，未來，他會以和平當燈塔，民主當指南針，在複雜的國際情勢中，帶領臺灣穩健前進。

他期待在日華懇及「立法院台日交流聯誼會」的共同努力下，能進一步加強臺日兩國關係，並進行全面的合作。臺日雙方人民向來交流密切，也希望兩國共同合作，讓民間交流能迅速回復到疫情之前的水準，甚至更多。

臺灣是日本第4大、日本是臺灣第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達到882億美元，創下歷史新高，他希望未來能持續加強。臺日產業合作具備雙贏的優勢，兩國產業存在互補關係，他也期待未來能夠加強合作，不僅創造兩國進一步的繁榮，也能造福全世界。

賴清德表示，印太區域的和平穩定越來越受國際社會的重視，臺灣位處第一島鏈的關鍵位置，願意負起共同維護區域和平穩定的責任。而日本與臺灣同處在印太區域，安倍晉三前首相曾說，「臺灣有事，就是日本有事」，我們應該共同合作，發揮團結的力量，共同維護印太區域的和平與穩定。

隨後，古屋圭司致贈日本國會議員赤松健親手繪製的肖像畫予賴清德。包括立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、立委邱泰源等人也出席活動。