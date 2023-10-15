民進黨總統參選人賴清德15日走訪旗山與美濃的宮廟，他在旗山天后宮致詞說，他籲請民眾看清兩岸局勢，接受九二共識等於放棄台灣的主權，同時要提高國防力量，繼續製造潛水艇，守護台灣主權。他同時也籲請民眾支持自己與民進黨提名的立委參選人。

賴清德說，台灣是一個主權獨立國家，主權屬於全國2350萬民眾，不屬於中國或其他國家。要擁有主權才能保障房地產，要是主權喪失，地契與房契所有權、民主、人權都會喪失。

賴清德提出，提倡和平的方法要對，有人提出與中國簽署和平協定，他認為這無法得到真正的和平。如果和平協定可行，西藏不會這麼慘。在野黨提出接受中國的要求接受九二共識，主張一個中國原則，以後走向一國兩制。賴認為，接受九二共識等於放棄台灣的主權，民主、自由也跟著淪喪。

至於簽署服務貿易協定，賴清德表示，這是十年前的事情，要簽服貿協定，但大陸要求先接受九二共識，一個中國的原則。賴說，這方法不對，請大家要堅定蔡英文總統提出的路線，包含提高國防力量、發展經濟力量等。且要與民主國家站在一起。

賴清德說，兩岸的問題不是國共內戰的延續，也不是單純台灣與中國的問題，這是世界性的問題，要用民主的力量結合國際聯盟，共同守護台灣。如果中國可以尊嚴對待我國，政府也願意與其對話，共同促進兩岸人民的福祉。賴清德請大家認清楚局勢，不要中國加大對台灣的威脅就害怕，要持續守護台灣。