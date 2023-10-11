國民黨主席朱立倫10日表示，前高雄市長韓國瑜是重要的成員，前一段時間也邀請他當副主席，希望協助2024大選，希望韓跟民眾黨總統參選人柯文哲多聯繫，朱、韓也在雙十國慶當日會面詳談。韓國瑜今上午出席「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，與國民黨總統參選人侯友宜同台，會前被問到是否接副主席，韓回應，都還在研議，他只考慮到個人在這次輔選，能夠扮演什麼角色，不在乎職務。

資深媒體人趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，11日在中廣大樓舉行記者會，侯友宜、韓國瑜現身同台。侯友宜約9時45分抵達會場，韓國瑜則在上午10時抵達會場，媒體皆湧上詢問在野整合相關問題。

媒體問及，昨日與朱立倫談了何事，是否有意接任黨主席，韓說，現在還在研議。（陳薏芸攝）

媒體問及，昨日與朱立倫談了何事，是否有意接任黨主席，韓說，現在還在研議，只是考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，我們全力以赴，並不在乎職務，表述的重點在這裡，目前還沒有決定。

媒體接著問，那是否有談及不分區排列第一？韓國瑜立即否認強調，通通沒有談到，隨後針對媒體詢問，皆以「謝謝」回答，隨後步入會場，與侯友宜同台。