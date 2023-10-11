民眾黨嘉義黨部主委李維中（右）邀請到翁壽良醫師出任嘉義競總主委。（李維中提供／廖素慧嘉市傳真）

翁壽良醫師與黃敏惠市長同框。（翁壽良提供／廖素慧嘉市傳真）

翁壽良醫師與翁重鈞是親戚。（翁壽良提供／廖素慧嘉市傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲的嘉義競選總部主委是現任陽明醫院心臟內科翁壽良醫師，他曾參選2016年嘉義市立委，與市長黃敏惠家族世交，他說，與柯文哲都是醫師，見過2、3次面，認同柯提出的「想藍白合要先講清楚理念」。

翁壽良說，自己是心內科醫師，柯文哲是心臟外科醫師，兩人是同行，曾碰過2、3次，聊過一些對政治的想法，自己與民進黨籍前立委李俊俋競選過立委，李俊俋主張廢除考試院、監察院，如今李俊俋卻去當監察院祕書長，民進黨執政亂搞。

民眾黨嘉義黨部主委李維中表示，柯文哲於今年6月14來嘉義市演講及參觀湖美夜市，當天與翁壽良醫師碰面，兩人相談甚歡，後來他屢次邀請翁醫師擔任主委，翁醫師今天首肯同意出任柯文哲嘉義競選總部主委。

翁壽良以無黨籍參選2016年嘉義市立委，當次獲得1萬2202票，國民黨吳育仁獲得4萬8893票，李俊俋拿到7萬3965票。

翁壽良是嘉義縣義竹鄉人，與國民黨立委兼嘉義縣黨部主委翁重鈞是親戚，曾擔任嘉義市聖馬爾定醫院心臟內科主任，與市長黃敏惠家族是世交，更曾與黃敏惠的夫婿蔡宗祐醫師共事，他出任柯文哲嘉義競總主委，對侯友宜本命區的選情影響效應有待進一步觀察。