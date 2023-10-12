「賣淫」一直是處於灰色地帶的話題，其中所牽涉到的利益、道德、爭議性也時常引起民眾熱議。而在日前，大陸警方查獲了不少非法的紅燈區，並逮捕了不少涉案人士，其中就有1名女子在被抓後，反過來質問警察「我到底犯了什麼錯，我靠自己賺錢還好過貪汙的人」。

綜合陸媒的報導，這名28歲的甘姓女子僅高中畢業，由於不願從事其他工作，便選擇踏入風俗行業，有時1天更接待過30位客人，但這樣的賺錢方式，在某次警方的「掃黃行動」中被徹底終止。

據了解，警方在接獲報案後，便於夜間突襲非法賣淫據點，而於訊問時，甘姓女子便氣得直言，「我家庭出身不好，為了賺錢買房將父母接到大城市，我靠自己賺錢，辛辛苦苦賺得1日3餐，好過貪汙的人」。

面對女子的說詞，警方則毫不客氣地回應，「犯法就是犯法，無論是賣淫、貪汙，只要被發現，都會受到法律制裁，請不要試圖轉移焦點」。後來，甘姓女子在無奈之下承認了自己的罪行。而對此，網友們則紛紛感嘆道「為了金錢，她真的付出了巨大的代價」。