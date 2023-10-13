新北市新莊區丹鳳國小6日發生一起9歲男童昏倒事件，當下校方緊急送醫，男童經手術急救數日，仍於搶救5日後宣告腦死。校長痛心表示，學生成績優異，還即將參加數學比賽，不料憾事發生，校方特頒佈模範生獎狀，並贈送全新書包制服，盼能撫慰家屬。

還原整起事發過程，校長張以桓表示，盧姓男童6日上完第一節課後，身體突感不適，在下樓梯前往保健室的過程中遇到學務主任，主任主動上前關切，盧生描述其頭痛欲裂後先是跌倒在地，自行爬起後，改為側趴隨即失去意識。

主任見狀後，校方立即通報119送至輔大醫院，當天中午醫院決定緊急手術搶救，醫生表示，盧生罹患先天性「腦動靜脈血管畸形」，動脈無法透過微血管分流輸血至靜脈，猶如不定時炸彈，一發病就要命！

校長不捨說，盧生在校品學兼優人緣好，是班上副班長，近期正準備參加數學比賽，如今痛失英才，校方主動聯繫主辦方替他製作競賽精神獎盃，並送新制服、書包給家長，家屬也特別將盧生存的撲滿贈與校方。

事發後，盧生父親表示，兒子相當景仰鴻海創辦人郭台銘，曾許願想成為和郭台銘一樣「會賺錢」，郭董聽聞此消息，更錄音替盧生加油打氣。盧生父親更提到，「因為郭台銘在教育方面的訴求包含了校園安全，今天是兒子在學裡面突然發生這件事，我們也沒辦法接受，希望能以這當一個點，可能向所有學校提出要求，請學校注重學生的安全。」