男女交往到底應該AA制，還是其中一方多付出一些，一直沒有定論，不過有女網友就大方坦承，雖然還是朋友時AA沒問題，但希望交往後男生可以負擔大部分的開銷，想知道「要怎麼找到大方的男生啊？」

一名女網友昨（12）日在「Dcard」表示，自己跟朋友相處的時候，不太會讓別人請客，但若有男友則會希望對方負擔大部分出去的費用，就怕朋友階段的AA制會讓對方成為男友後持續沿用，讓她苦惱地問「還是我應該在朋友的時候就跟對方互請？可是又怕到最後交往他以為應該要一人一餐。我明明想要對方多付，我到底應該怎麼講怎麼做？這問題困擾我很久」。

許多人看完後傻眼直呼「改個標題：找乾爹」、「我來認真回答跟妳說，包養網很多」、「是你有沒有讓男生覺得你值得他這樣對待」、「不要說男生，今天你講的這句話，身為女生的我來都覺得莫名奇妙」、「很好奇，為什麼男生得要幫妳負擔一大半呢？怎麼不說妳幫他負擔一大半？」、「這篇換性別，肯定變戰場，真心覺得女生出生在台灣很幸福，好險不是在印度」。

不過也有人認同原PO坦誠的態度，說「只要有先講，男生能接受就好啊」、「這篇應該發在女孩版，才不會被這些窮酸台男嘴」、「身為一個從不跟男友AA制的女生，我覺得男友出錢很紳士、很疼我，但我必須在生活、細節為他付出他想要的情緒價值」。