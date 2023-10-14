資深旅遊家「眭澔平」日前帶著32名團員旅遊，卻碰到以色列和巴勒斯坦爆衝突，所幸經歷曲折轉機後，今（14日）凌晨平安抵達桃園機場，而在旅途中剛好碰到台灣國慶日，眭澔平一行人也在船上高唱國歌慶祝。

眭澔平擔任領隊帶領的32位團員，因剛好碰到以巴衝突，導致航班大亂，一行人經歷3次轉機，9名團員平安抵達香港及美國，剩餘23人在今天凌晨順利抵達台灣。

對此，眭澔平也表示，整個過程中，在邊界聽到很多槍砲聲，然後在市街上也看到許多支持巴勒斯坦的旗隊遊行，所幸團員都非常團結、冷靜沉著，才能順利返回台灣。而剛好回程途中，剛好遇上國慶日，一行人也在船上舉辦升旗典禮、唱國歌。

眭澔平也在臉書發文，坦言這是他至今距離無情戰火和死亡最接近的一次，但身為領隊的他，需要妥善協調處理最好的安排，還要輕鬆幽默穩住軍心，才能沉著冷靜團結，熬過戰火威脅，現在全體平安歸國，讓他直呼「最為貼近的一次恐怖經歷」。