南投縣埔里鎮垃圾山，因為1對新人在垃圾山前拍婚紗，意外成為埔里鎮爆紅的拍婚紗景點！拍婚紗的新娘子說，自己只是想表達台灣垃圾問題嚴重，「減垃圾比撿垃圾更重要」，盼一張婚紗照喚醒大家對環保的重視！

今年33歲的新娘子15日上午接受記者電訪時表示，因為發現台灣垃圾問題很嚴重，所以投入環保團體服務，除了自己生活身體力行，自己帶餐具或使用可重複使用餐具，自己的終身大事，也決定到垃圾山前拍婚紗照做環保宣導，沒想到不小心上了新聞，也讓更多人了解解決台灣垃圾問題的重要性。

埔里清潔隊隊員巧遇在垃圾山前拍婚紗的新人，協助側拍爭取同意po上臉書，引發大家對環保議題的重視。（圖／埔里清潔隊提供）

南投縣埔里清潔隊長陳俊宏臉書po新人在垃圾山前拍婚紗引發熱議。（圖／取自陳俊宏臉書）

家在台北的新娘子在自己臉書指出，「原本說要去拍垃圾山，攝影師以為我在開玩笑，司機大哥說他載人拍婚紗30年，沒遇過有人拍垃圾山的，拍攝現場味道真的有點濃厚，一陣一陣的。

她說，垃圾問題「不只是埔里獨有的問題，很多縣市都有，大家可以搜尋看看我們每年的垃圾量都越來越多，希望大家能注意到台灣垃圾大爆量的問題，一起來減少垃圾量！」

她很感謝完美老公支持且配合她完成垃圾山前拍婚紗的心願，她也在文末語重心長提醒大家「「減垃圾」還是比「撿垃圾」重要，台灣這麼美，希望垃圾量也可以少一點！」

新娘子歡迎關心環保的大家參加她2024年1月20日的環保婚禮，婚禮現場提供素食菜餚，歡迎大家自備容器打包，也需要自備容器盛裝喜餅，婚禮後也歡迎一起去淨灘，歡迎大家一起用行動做環保。

「埔里垃圾山婚紗照」是14日由南投縣埔里鎮清潔隊長陳俊宏臉書po出，他說，昨天隊友巧遇一對新人，穿著白紗禮服站在垃圾場前拍婚紗，好奇詢問才知道想要藉由婚紗照呼籲大家重視環保的心情，他協助拍照後取得對方同意，將照片po上臉書，意外引來熱烈回響，也希望藉著新娘子垃圾山前拍婚紗照的用心良苦，喚起更多人重視環保問題，「減垃圾從今天開始！」

昔日也是清潔隊長的竹山鎮長陳東睦也臉書留話肯定這對新人對環保的用心與努力。（圖／取自陳俊宏臉書）

這篇文章意外引發熱烈迴響，昔日擔任清潔大隊長的竹山鎮長陳東睦15日都到臉書留言，除祝福新人白頭偕老，也肯定這對新人為台灣環保的努力，並語重心長強調南投垃圾問題期待外縣市協助還是不可靠的，還是要從自己「垃圾減量做起」，也期待南投縣的垃圾問題可以早日獲得解決。