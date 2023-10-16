許多人都有食用金針菇後，隔天以原形形式被排出的經驗，又被戲稱為「明天見」。對此，大腸直腸外科醫師陳威佑表示，若在大便中看到未消化完全的食物原型，可能是4原因所致，包括難以消化的膳食纖維、腸蠕動亢進、胃腸功能紊亂及進食速度過快，只要找出原因就能改善。其中他提到，像是蔬菜的纖維較難消化，因此在排便時仍可能存在，屬於正常現象，不用太過擔心。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，大便是洞察腸道健康的第一手證據，若發現大便中有未消化完全的食物原型，可能是下列4種原因所致：

1、高纖維食物：某些食物中含有難以消化的膳食纖維，像是蔬菜的纖維，這些纖維在腸道中促進蠕動，並有助排除體內毒素。因此，它們在排便時可能仍然存在，屬於正常現象，不用太過擔心。

2、腸蠕動亢進：腸蠕動亢進是因為腸道內的菌群失調導致腸道蠕動過快，此類患者很容易將剛吃進去的食物在未消化前，伴隨大便一起排出體外，進而導致大便食物殘渣較多。可藉由腸道益生菌調節，如雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌等。

3、胃腸功能紊亂：胃腸功能紊亂可能和飲食因素、遺傳因素等有關，進而影響胃腸功能，可透過內視鏡判讀胃腸功能。

4、進食速度過快：吃飯時，若進食速度過快，導致咀嚼不充分，食物沒有完全嚼碎吞到腸道內，影響腸胃消化，也會伴隨大便排出，出現大便殘渣較多的情況。建議改善吃飯速度，應細嚼慢嚥，有助於食物在腸道內消化。

除此，陳威佑還提到，若大便出現浮油，可能是吃了過多油脂或高脂肪食物，導致脂肪消化不良的結果。建議改善方式，除了要注意不要吃太油外，一些食物如部分魚類、全堅果等，也因脂肪較高容易產生脂肪便的情況，要適量食用。