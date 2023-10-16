新北市敬老愛心卡，今年7月起開放搭乘台鐵，每趟次最高扣抵點數30點（元），民進黨新北市議員卓冠廷今在議會質詢批新北敬老愛心卡使用偏低，提出火車單趟不限額、開放計程車使用、敬老卡額度提升、預算編足四大建議，以提高敬老愛心卡使用率，社會局長李美珍回應，今年編列16.9億元預算支應，目前新北的統籌分配款全國人均最低，如財政許可的話，願意朝多元化發展。

卓冠廷表示，相較於其他六都，新北敬老愛心卡點數480點與北市相同，但北市可搭乘計程車與可用於運動中心，點數也不如桃園800點、台中1000點多，另台南、高雄的客運可做到飽，但他認為敬老愛心卡是鼓勵長輩走出去，移動不用跟子女伸手要錢，應放寬使用選項。

卓冠廷並指出社會局每年編列算不足，去年編列14億，最後只花13億，執行率不足，他提出四大建議，包含火車單趟不限額、開放計程車使用、敬老卡額動提升、預算編足，雖台鐵單趟扣抵30點是全國一致性，但要求市府可以先評估優先來放寬，他已做跨黨派溝通，年底審查預算時會做附帶決議，要求社會局逐年增加相關預算。