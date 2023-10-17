總統與立委的登記日步步逼近，但在野整合的藍白幕僚會談，卻是跨出第一步就觸礁，致第二場遙遙無期。熟悉黨務運作的藍營高層人士直言，兩個原本缺乏互信的政黨，談合作總必須試探一下。丟出「開放式初選」自然有戰略上的意義，在測試並達到預期效果後，很快會回到民調的「主戰場」。

在民眾黨拋出「公開透明、公共辯論、公正民調」三項合作原則；國民黨在首場會談，終於拋出由民眾直接投票，所謂「開放式民主初選」的主張。而且具體實施方式，是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。

向來是全民調堅定信仰者的金溥聰，過去總是言必稱民調數據。在中央黨部或替馬英九操盤，更是靠滾動式民調作為選戰分析，隨時調整策略；當時台大政治系教授洪永泰就是最倚重的學者，據悉，在金溥聰接掌侯友宜競選辦公室，過去的老班底都進駐競辦之外，洪永泰也再被請出山。

如今金溥聰或國民黨內的政治人物，卻突然把民調講得一文不值，把個案膨脹成通案，無限上綱地放大民調的缺點；但國民黨有宣示，未來提名不再採民調，而以「開放式民主初選」取代之？那麼，「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，就刪除7成全民調，改成全部黨員直選，連協調都不用協調，直接初選這樣不是更能展現真實民意？

尤其「開放式民主初選」，在台灣經過兩度實驗，失敗率百分之百！誰能夠保證可以在一個月內順利執行完畢，而且不會有大的爭議？一旦爭議延燒，立委選情難道不會遭到波及？民調制度固然不夠完美，但就像民主制度，還有更好的嗎？而且這個制度已經融入選民的生活，成為台灣公民社會普遍認同，成為政黨提名「定紛止爭」的「不二」機制。

不過，國民黨不會昨非今是，用意不過在「秀肌肉」。這種全國普設投開票所、招募選務人員，包括監票等等人力、財力、物力的投入，以及初選投票決輸贏關鍵的龐大組織動員能量，只有百年大黨可以辦得到。再者，也讓地方派系以及還在觀望的游離選民判斷應該挑哪一邊「站隊」，讓「西瓜效應」發酵；且凸顯如果初選民眾黨玩不起，那麼大選或是未來如果執政，都將承擔「小孩玩大車」的風險。

不過，黨內高層認為，現在就是讓子彈飛一下的時間，民眾黨不接受可以再討論，不致這麼快破局；未來兩黨回到談判桌勢必會回歸「正道」，全民調才是主戰場，遊戲規則會成為交鋒主軸，過程中就看如何操作，擴大「棄柯保侯」的效應，再搭配五場大規模的造勢，拉大與柯文哲的差距；如果雙方能夠取得共識，那就進入最後的決戰點。