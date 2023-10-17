民眾黨總統參選人柯文哲14日在彰化戶外開講，期間用攝護腺癌比喻兩岸關係，稱硬要挖除恐死得更快，呼籲不要整天殺來殺去，應團結共存而非鼓勵仇恨。對此台灣泌尿科醫學會發聲明表示，手術摘除攝護腺是重要治療方式之一，「若有攝護腺癌疑問，應洽詢專業醫師，勿相信片面報導」。

台灣泌尿科醫學會表示，近日柯文哲用攝護腺癌治療比喻兩岸關係，為免民眾受誤導，因此發出聲明。學會指出，攝護腺癌症治療依據實際臨床期別，現行已有詳盡治療指引可以依循，手術摘除攝護腺亦是指引建議重要治療方式之一 手術風險與預後皆有詳細數據可佐證，並非「硬要挖除敵人可能死很快」。

學會表示，泌尿道癌症早期發現早期治療預後佳，餘命長，但國人出診斷攝護腺癌較其他國家後期，預後也較差，國人應更重視自身攝護腺健康，有頻尿、夜尿等症狀應盡早就醫。

文末學會表示，若有攝護腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，並依個人狀況安排治療，物相信片面報導為宜。