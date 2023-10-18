許多人存有迷思，以為下樓梯會使膝蓋過度磨損，甚至將退化性關節炎的原因歸咎在這件事上。對此，人一博愛復健科診所院長李炎諭強調，並沒有任何研究顯示，每天下幾層樓梯就會導致膝蓋退化，反而更要注意的是，體重過重及肌力不足，才為膝蓋退化的主要殺手。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文提到，曾遇過膝蓋痛患者回診時表示，由於之前住公寓每天都要爬樓梯，認為就是如此頻繁下樓梯才會把膝蓋搞壞。而這樣的說法已流傳許久，他則指出，其實只有生物力學研究顯示，下樓梯膝蓋關節受力會增大，但並沒有任何長期觀察型研究顯示，每天下幾層樓梯就會導致膝蓋退化。

李炎諭接著說明，相較之下，肥胖、肌力不足才更是膝蓋的殺手，比下樓梯更值得注意。甚至還有不少國內外的運動指引建議，每天爬幾層樓梯對健康有正面影響。

談及訓練肌力方面，李炎諭提醒，也不能操之過急，建議先從低衝擊的腳踏車、水中走路、快走開始慢慢訓練。