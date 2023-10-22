國道3號雲林縣斗六段21日發生4死22傷嚴重車禍，肇事司機被查出先前有多次違規超速的紀錄，立委邱顯智表示，從業者的管理到法規制度上面到底出了什麼問題，交通部及運安會一定要徹底調查檢討，提出改善的方案，他也點出市面上許多遊覽車有2項目至今仍在用40年前的標準。

邱顯智說，在遊覽車的管理上，台灣還有非常多的疏漏和不合時宜的狀況，遊覽車最後一排中間面對走道的位置，前交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒也管理，他去年更揭露，市面上許多遊覽車的限重數字和載客座位數，到現在還在用40年前的標準，以每人平均體重55公斤計算。

邱顯智表示，交通安全是系統問題，每一個環節都要嚴格把關，知錯卻不改，往往是下次悲劇的起源，請交通部一定要拿出態度，徹底解決問題，他也會持續追蹤主管機關公路局後續的調查情形，務必要儘速徹查遊覽車業主健全通運公司是否有管理不當的問題，勿枉勿縱，還給罹難者家屬一個公道。