宥勝6月捲入女職員性騷風波後，過往正面、陽光形象瞬間跌落谷底，他即在臉書承認惡行並道歉後全面停工，之前透露有在心理諮商，近日又報名了兩天一夜的課程，體認到「『家庭完整和諧』這門學分，讓粉絲反應兩極。

宥勝昨天發文提到：「一名有伴侶，有子女的男性，該如何將自己的力量成為貢獻，而非傷害，是我非常渴望學習的課題。因為『家庭完整和諧』這門學分，我從四歲開始就不及格了…」，似乎對之前的事反省，並有心想改變未來人生。宥勝過去曾透露，父母在他5歲離異，後來父親再娶，而自己與已去世的阿嬤感情深厚。

對此，宥勝透露自己參加了「超男訓練營」兩天一夜的課程，讓我體悟到「原始的男性力量」竟可以如此正面轉換，讓自己、家庭、社會都可以減少混亂，達到全面健康的生活平衡…，雖然不知自己多久才能及格，但我會竭盡全力，讓這種自幼就痛苦混亂的人生，不再傳給孩子，不再繼續下去…。

對於他參加的課程，讓網友反應兩極為他打氣的則留言「人總是會犯錯，但你第一時間就承認錯誤，是真正的男子漢，加油！需要時間去彌補，要堅強。」、「正如同不是一堂課就可以訓練出來的責任感與帶過、每一個人都會有跌倒與犯錯的時候。 重點是犯錯後如何再面對自己、家人與整個世界 ： 接納自己才能得到進化的下一個階段、我們期待目睹未來進化後的你！ 加油」，也有網友不買單留言「還是安靜過日子就好，這麼的急於刷存在感嗎⋯⋯口口聲聲說要守護家園，真的讓人反感」、「不要再演了！」。