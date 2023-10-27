民進黨籍立委劉建國不滿電視節目主持人陳斐娟，2019年在臉書發文指「劉建國是愛情騙子」，提告要求陳女刪除臉書文章並刊登道歉啟事在她臉書專頁3天，最高法院駁回劉的上訴，認定陳女是善意對於可受公評之事為適當之評論，受言論自由保障，判決劉敗訴確定。

劉建國提起民事求償訴訟主張，陳女是電視節目主持人，在2017年10月5日邀請李婉鈺參與錄製，她明知李婉鈺於接受訪談時未曾表示劉建國是愛情騙子，竟於其個人粉絲專頁「阿娟的FreeStyle-主持人陳斐娟」，張貼標題為「劉建國其實是愛情騙子」之不實言論。

劉表示，陳的言論，致不特定人誤認上訴人欺騙李婉鈺感情、花心、感情不忠，損害他名譽，請求陳女賠償50萬元，及永久刪除該網頁內容，並刊登道歉啟事，一審及二審判決劉敗訴，他對求償50萬部分未上訴，其餘部分上訴，最高法院廢棄發回更審。

台灣高等法院更一審認為，陳女依據李婉鈺在錄影前、後之陳述，解讀為李有戀情受騙的感覺，並非毫無根據，且所謂愛情騙子，並非僅得指一般所謂「花心」、「用情不專」，如一方對外不願承認或刻意隱瞞交往事實，亦可解讀為對感情欺騙、不負責任。

更一審認定，民意代表有無感情不忠或欺騙等行為，影響選民對該民意代表之道德、品格、誠信是否無瑕之判斷，屬可受公評之事項。

陳女是對於可受公評之事為適當之評論，縱其使用「愛情騙子」之詞足令人產生負面觀感，或使劉感到不快或難堪，仍應受憲法言論自由之保障，不能認為已構成侵權行為，判決劉敗訴，劉不服提上訴，最高法院駁回確定。