LEBRON JAMES. YEAR 21.



GET TO TNT FOR THE END! pic.twitter.com/DQnxUMdxcU — NBA (@NBA) October 27, 2023

少了畢爾(背傷)、戴文布克(腳踝扭傷)兩大主力，杜蘭特明顯孤掌難鳴！儘管杜蘭特27日轟下39分，卻在第四節明顯體力放盡，讓湖人靠著安東尼戴維斯30分、12籃板，詹姆斯也有21分、9助攻與8籃板，最後以100比95逆轉擊敗太陽，拿下本季首勝，這也是詹姆斯與杜蘭特相隔5年的首度交手。

打完首節還以18比30落後的湖人，趁著次節杜蘭特還在場下休息，打出15比2攻勢超前，可是杜蘭特重新回到場上，隨即幫助太陽打完上半場，搶回52比48領先優勢，杜蘭特半場15分，湖人以詹姆斯與安東尼戴維斯各有11分最高。

杜蘭特第三節開啟死神模式，單節就轟15分，幫助太陽打完前3節以84比72領先；湖人末節開始打出10比0追上，儘管太陽趕緊換上杜蘭特，湖人仍靠詹姆斯坦克切入上籃超前，可是杜蘭特最後1分30秒完成上籃，太陽91比91平手。

詹姆斯最後1分11秒切入上籃取分，接著最後41秒，詹姆斯再次切入上籃取分，擴大湖人領先到4分，接著杜蘭特強攻不進，里夫斯最後16秒兩罰中1，古德溫雖切入放進兩分，安東尼戴維斯最後7秒兩罰俱中，接著杜蘭特切入上籃，安東尼戴維斯最後1.9秒兩罰俱中帶走勝利。