民進黨立委趙天麟因婚外情退選，綠營將提名高雄市議員黃捷空降接棒，獨派大佬、喜樂島聯盟主席郭倍宏表示，選舉活動有既定節奏，「以不變應萬變」，對手換誰都不在乎。

民進黨立委趙天麟與陸籍女子婚外情，宣布退選，將提名高雄市議員黃捷接棒，參選高雄市第六選區，預計下週二召開中央提名策略小組會議，及下週三中執會建議提名。

郭倍宏27日晚間向媒體回應，恭喜黃捷，但自己選舉活動的步調不會因為任何人退選或由誰接替參選而受到任何影響。

郭倍宏說，他的選舉活動有他一定的步驟，他一直都緊跟著既定的節奏前行，不論誰退選，或誰接棒參選，都以「以不變應萬變」的從容態度應對。至於對手是誰？對手換誰？他不在乎。

不過郭倍宏先前宣布參選時，曾嗆趙天麟當立委太久了，該換人當；而郭倍宏的競選總部設立在中山一路及大同一路交叉口，該址為1979年「美麗島雜誌」高雄辦事處舊址，是歷經台灣政治民主化運動的歷史空間，以及早期高雄黨外勢力的重要據點，具有非凡意義。