以軍加強對加薩攻勢

就在以色列對加薩全面發動前所未見的空襲，並擴大地面攻勢之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的高級政治顧問警告，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）將感受到以色列的「怒火」。

綜合外電27日報導，在持續不斷地猛烈轟炸下，以色列國防高層證實，以軍正在全加薩「擴大軍事行動」。而軍事專家說，這顯示以軍即將從陸地全面進軍加薩，展開地面戰。雖然以軍證實，一些部隊已進入加薩走廊，但拒絕說明，這是不是地面戰的開始。

以色列國防軍發言人迪納爾（Nir Dinar）說，他們的部隊和坦克都已在加薩境內，執行軍事行動，不過，他也表示，這些部隊和坦克昨天就在了。而稍早哈瑪斯說，他們的戰士已在北加薩兩區和以軍交手。事實上，以軍過去兩晚已在加薩發動所謂「鎖定目標的突襲」。

以色列擴大對加薩攻勢

就在以色列警告巴勒斯坦平民，盡快逃到加薩南方後，飛彈便猛擊哈瑪斯控制區，在熊熊火光中，將建築物夷為平地，而隨著大火延燒，滿天呈現出世界末日般的橙色光芒。

觀察家說，以軍這次轟炸遠比前幾天更猛烈，而加薩被包圍的多處地區電力和通訊都已中斷。甚至有報導說，以色列發射「碉堡剋星」（bunker buster）鑽地彈，設法摧毀哈瑪斯位於加薩下方廣大的地道網。