巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，點燃雙方新一波衝突，以軍挾強大火力猛炸加薩走廊，大規模飛彈攻擊持續了3週之久，一棟棟樓房應聲倒塌，到處都是斷壁殘垣，猶如人間地獄，最新的衛星影像曝光空襲造成的破壞程度。

綜合BBC、美聯社報導，美國太空科技公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）釋出本週稍早在加薩北部地區拍下的衛星照片，對比衝突爆發前的影像，可以看出大片密集的建築已經變成一堆堆灰色瓦礫，從空中鳥瞰，景象宛如月球表面。

صور حديثة من الأقمار الصناعية (قبل وبعد) تُظهر الدمار الهائل الذي حدث في غزة حيث تغيرت معالم المدينة بالكامل.



Credits: Maxar Technologies pic.twitter.com/a0qDn3MX5D — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 26, 2023

根據以色列情報，以瓦第加薩（Wadi Gaza）為界，加薩北部地區是哈瑪斯武裝份子的主要聚集地，因此成為以軍攻擊的首要目標。早在本月中，以色列就呼籲當地居民往南撤離。

哈瑪斯住宅部統計，自以色列發動空襲以來，加薩地區約45%房屋已遭到炸毀、無法居住，預估有140萬人無家可歸，至少7000人不幸罹難，其中4成是兒童。