出國旅遊要小心安全，旅遊達人屠潔分享，24歲的時候帶著剛滿18歲的弟弟窮遊歐洲，想幫對方轉大人，因此到德國紅燈區玩，進入一間「脫衣舞吧」以後，卻遇到惡意詐財，她分享當天超扯的狀況提醒大家出國旅遊要小心，且要分散風險，不要把旅費全帶在身上，以免最後身無分文。

旅遊達人屠潔在節目《震震有詞》上分享，她和弟弟差了6歲，當年她在歐洲念研究所，畢業的時候弟弟剛好滿18歲，因此她決定帶弟弟見見世面，兩人第一站就去了德國漢堡的紅燈區，想讓弟弟「轉大人」。

屠潔表示，隨便挑了一間「脫衣舞吧」開始，一打開門就看到兩根鋼管，台上有辣妹在跳舞，他們點了2杯最便宜的啤酒，總共20歐元（約台幣687元），就找了個位置坐下準備欣賞表演，一曲表演完畢以後，酒保走過來說「今天有特殊活動，如果你們喜歡他們的表演，也可以讓他們下來在你們身上跳舞，只要點一杯酒就可以。」

屠潔指出，這趟旅行的主要目的本就是幫弟弟轉大人，因此她向酒保點了2杯酒，希望脫衣舞孃能在她和弟弟身上表演，怎料她一看酒保拿上來的酒就覺得怪怪的，因為他們原本點的啤酒是鋁罐裝的，但酒保後來端上來的卻是玻璃瓶裝的酒，果真下秒就聽到酒保說「一瓶180歐元（約台幣6185元）」，等於2瓶酒就要12000元台幣左右。

屠潔表示，她一聽立刻起身喊這不是他們點的，但酒保卻態度強硬的說「我們已經開了，不能退！」她發現事情不對，掏出20塊歐元就想離開，結果卻被酒吧的保標攔下來，對此她表示沒錢支付並要報警。怎料店家卻囂張地說「我們是合法的！」

屠潔也說，她最後只能拿出皮夾給店家看，對方確認了她是真的沒錢，也沒有信用卡以後，就將她錢包內僅存的錢全部搜刮，其中還包括一張1000元台幣的鈔票，最後才放他們離開。而她也分享，為了避免在旅遊的時候被洗劫，她通常會把旅費分3等份放在不同地方，以免身無分文的慘況發生。

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