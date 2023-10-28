（更新最後賽果）中職季後挑戰賽28日開打，樂天桃猿靠著先發投手威能帝8局、1責失的好投帶領，以3比2驚險擊敗統一獅，將系列賽扳成1勝1敗。

獅隊奪得上半季冠軍，在季後挑戰賽先握有1勝優勢，系列賽首戰前段上演投手戰，布雷克前5局表現虎虎生風，被敲4支零星安打還飆出7次三振，成功壓制桃猿打線。

蘇智傑也在4局下突破桃猿先發投手威能帝，敲出右外野陽春炮助隊先馳得點，不過強打者林安可也在這半局因自打球打中左膝外側被隊友背下場。

統一獅一壘手陳鏞基（右）美技接殺並完成雙殺守備，先發投手布雷克（中）也上前為他鼓勵。（統一獅提供）

不過6局上布雷克出現亂流，被首棒打者成晉敲安，1出局後廖健富補上二壘安打追平，下一棒陳俊秀也敲出安打還造成豬外野手陳傑憲回傳本壘時發生失誤，讓桃猿攻下單局第2分逆轉，7局上再添1分，將分差擴大至3比1。

落後的獅隊在8局下試圖反攻，潘傑楷安打並靠中外野接球失誤攻佔得點圈，2出局後邱智呈適時一擊追回1分，

威能帝本季例行賽唯一1次對戰獅隊就是繳出9局失1分完投勝，來到季後挑戰賽再次展現壓制力，用113球投8局，飆出8K、投出1保送，被敲出6支安打、失2分（1責失），後援的道博格化解無人出局一、二壘有人的局面，守住1分領先。