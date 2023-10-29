慣竊隨隨機開車門偷財物 瘖啞人高舉單手求助員警及時逮人

48歲許姓慣竊15日沿著武昌街試圖打開路邊停靠轎車車門，發現一輛貨車車門未上鎖，卻未察覺後方一名莊姓資源回收男子正在整理紙箱，竟竊取車內的小背包離去，莊姓車主雖是瘖啞人士，但察覺車輛震動，在後方追趕並高舉單手直指竊賊，巡邏員警察覺異狀，立刻上前逮人，並依竊盜罪將許男移送法辦。

北市中正一警分局博愛路派出所員警，案發當天騎機車往派出所方向，行經博愛路、武昌街路口時，見一名白衣男緊追黑衣男，停在路口觀察數秒，立刻亮起警示燈，逆向追趕歹徒，現場穿著白衣的莊男因喪失聽力，透過手勢說明案情，直指許男行竊，員警在許男身上發現贓物，立即將人逮捕。

警方表示，莊男為瘖啞人士，追逐過中無法呼救，即使是在馬路旁追逐並未引起注意，多虧經驗老道的員警途經發現事有蹊蹺，當下立判將犯嫌一舉攔下，經後續追上的莊男一番比手畫腳後始了解案發經過，許嫌也自知插翅難飛，只能乖乖就範。

中正第一分局呼籲，路邊停車離開車輛前，一定要記得再次檢查汽車車門或機車置物箱是否確實上鎖，貴重物品應該隨身攜帶，不可留置車內，避免遭有心人士覬覦。