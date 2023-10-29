大陸新生代女神趙露思近年來憑藉《偷偷藏不住》、《星漢燦爛·月升滄海》等作品，人氣直線攀升，不久前發行新單曲〈有你在（you are my light）〉，治癒系歌聲受到許多粉絲喜愛，新歌更衝破50萬聆聽人數，熱度只增不減。

除了演戲以外，趙露思朝向多元發展，近日她更展現歌唱實力，上架中文版歌曲〈有你在〉，原改編自泰國神曲〈whatever〉，戀愛風歌詞搭配趙露思甜美嗓音，超符合她「甜妹形象」，歌曲也瞬間在網上爆紅，引發超高討論，趙露思也為新單曲發起抖音手勢舞，吸引許多粉絲跟風學跳，在亞洲掀起風潮。近日趙露思穿上鑲鑽公主裙，搭配低盤髮仙氣瀏海造型，彷彿音樂盒裡的洋娃娃，站上舞台首唱新歌，瞬間登上微博熱搜。

〈有你在〉才上架短短兩週，目前在音樂平台Spotify已經突破50萬聆聽人數，在趙露思的音樂頁面排行榮登前3名。更有許多粉絲到趙露思工作室官方微博底下留言「真的超好聽，超喜歡」、「人美歌甜」、「單曲循環不知道多少遍了，好聽好聽」，還有人敲碗希望未來可以看到趙露思出專輯「讓我老婆出專輯，沒開玩笑，太喜歡她唱歌了」。